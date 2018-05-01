Аугусто Массари: TAP - один из главных проектов для Азербайджана и Италии

1 мая 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) является одним из основных вопросов для правительств Азербайджана и Италии, сказал журналистам во вторник посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Этот проект объединяет и интересы всей Европы, потому что речь идет о диверсификации источников энергообеспечения стран. Как вы знаете, газ из Каспийского региона будет через Италию поступать в другие страны Европы, поэтому мы также заинтересованы в высоком уровне развития сети", - сказал Массари.

Дипломат также отметил, что возникшие в процессе реализации проекта сложности [пересадка оливковых деревьев] нашли свое решение и не помешают его выполнению.

"Тесная дружба и стратегическое партнерство Италии и Азербайджана позволяют говорить о том, что все вопросы будут решены", - сказал Массари.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков, Джани Бабаева)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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