Назначен новый глава химического подразделения SOCAR (версия 2)

1 мая 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новым председателем Наблюдательного совета производственного объединения (ПО) "Азерикимья" азербайджанской госкомпании SOCAR стал Имран Арзуманзаде, сообщили Trend во вторник в SOCAR.

Ранее эту должность занимал Мухтар Бабаев, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, был назначен министром экологии и природных ресурсов страны.

"Сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев представили коллективу ПО "Азерикимья" нового председателя Наблюдательного совета Имрана Арзуманзаде, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора ПО по продажам и закупкам", - говорится в сообщении.

Имран Арзуманзаде родился 19 сентября 1965 года в Баку. Получил образование в Азербайджанском строительном институте по специальности инженер по строительству мостов и тоннелей. В 2003-2006 годах получил второе высшее образование по специальности правовед в Московском государственном открытом университете. В 2006-2010 годах был начальником отдела на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, а впоследствии замдиректора по транспорту и продажам. С 2010 года занимал должность заместителя исполнительного директора ПО "Азерикимья" по продажам и закупкам. Член партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет двоих детей.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Отложены сроки представления SOCAR нового плана разработки крупного газового месторождения
Энергетика 18:16
Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа
Энергетика 17:43
Назначен новый глава химического подразделения SOCAR
Энергетика 17:05
Nobel Upstream и SOCAR привлекут партнера по газовому проекту на Каспии
Энергетика 27 апреля 11:05
SOCAR и BP подписали новое соглашение
Энергетика 26 апреля 19:22
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 25 апреля 17:47
Российские компании проявляют интерес к азербайджанскому карбамиду
Энергетика 25 апреля 16:00
Модернизация одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане выполнена на треть
Энергетика 25 апреля 13:28
SOCAR освоила свыше 60% кредитных средств в рамках строительства карбамидного завода в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:56
SOCAR осенью начнет производство карбамида в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:10
SOCAR рассказала о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 24 апреля 16:04
"Южный газовый коридор" внесет вклад в устойчивость энергоснабжения в Европе - эксперт
Энергетика 24 апреля 13:43
Политика SOCAR помогает поддержать цены на сырье - эксперт
Энергетика 24 апреля 11:48
SOCAR уточнила текущую стоимость модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 23 апреля 18:13
SOCAR о сроках запуска битумной установки на Бакинском НПЗ
Энергетика 23 апреля 16:02
Оглашены сроки проектирования нового газоперерабатывающего завода в Азербайджане
Энергетика 23 апреля 14:30
Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer
Энергетика 23 апреля 13:59
SOCAR рассказала о деталях сделки с Total по крупному газовому месторождению на Каспии
Энергетика 23 апреля 13:52