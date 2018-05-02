SOCAR оценила стоимость создания нового нефтехимического комплекса в Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR оценивает стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции в более чем три миллиарда долларов США, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на главу департамента инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR Вагифа Алиева.

По словам главы департамента, SOCAR уже приступила к работе по заключению лицензионных соглашений в рамках создания нового комплекса.

"Соглашения с BP и Axens уже подписаны, ведется работа с другими компаниями. Инвестиции в создание комплекса превысят три миллиарда долларов, поэтому мы обратились к правительству Турции с предложением объявить полуостров Алиага "стратегической инвестиционной зоной". Инвестиционное решение по проекту будет принято в середине 2019 года, и признание полуострова Алиага "стратегической инвестзоной" облегчит его принятие. Подобные зоны успешно действуют в Сингапуре", - сказал Алиев.

Глава департамента отметил, что SOCAR продолжает работу над технико-экономическим обоснованием проекта.

"Мы видим себя в качестве стратегического инвестора в Турции. Турция видит нас в качестве стратегического инвестора. 80 процентов всех своих зарубежных инвестиций – это 12,6 миллиарда долларов - SOCAR вложила именно в Турцию. С завершением проектов эта сумма достигнет 19,5 миллиарда долларов. Например, SOCAR инвестирует 100 миллионов долларов каждый год со дня приобретения комплекса Petkim", - сказал Алиев.

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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