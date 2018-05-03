Вопрос о транзите Каспийских углеводородов через Украину в Европу может стать актуальным – генсек ГУАМ

3 мая 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос о транзите Каспийских углеводородов через Украину в Европу может вновь стать актуальным.

Об этом говорится в интервью Генерального секретаря Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ Алтая Эфендиева, опубликованном украинским информагентством «Главком».

Генсек Организации отметил, что когда в 1997 году создавался ГУАМ, вопрос транзита каспийской нефти не был приоритетным.

«Основное внимание было сосредоточено на противодействии вызовам, связанным с распространением наркотиков, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми. США активно поддерживали наши страны в этом вопросе, помогали укреплять границы, институционально укрепляли правоохранительные, пограничные и таможенные органы», - сказал Эфендиев.

Генсек ГУАМ отметил, что энергетическая составляющая возникла чуть позже, по мере реализации проектов по разработке месторождений на Каспии.

«Тогда появились несколько альтернативных проектов по транспортировке углеводородов в Европу через Украину. Однако ввиду того, что объемы поставок нефти и природного газа, главным образом из Азербайджана, уже были привязаны к новой региональной трубопроводной инфраструктуре - Баку – Тбилиси – Джейхан (нефть) и Баку – Тбилиси – Эрзурум (газ), а новые источники сырья не появились, то продвижение подобных инициатив приостановилось», - сказал Эфендиев.

По словам генсека ГУАМ, сегодня ситуация несколько изменилась, посредством существующей в регионе инфраструктуры наращиваются поставки нефти из Казахстана, прорабатывается вопрос присоединения Туркменистана к трубопроводной системе Азербайджана и Грузии для поставок природного газа в европейские страны.

«Полагаю, что вопрос о транзите Каспийских углеводородов через Украину в Европу может стать актуальным», - сказал Эфендиев.

Отметим, что формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, но покинул его через четыре года. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией с новым названием - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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