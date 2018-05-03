Китайская компания приступила к строительным работам на Омском НПЗ в России

На российском нефтеперерабатывающем заводе в Омске успешно стартовало строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Строительные работы проводит Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7, входящая в состав корпорации CNCEC, сообщает "Синьхуа".

Контракт по проекту КГПН на Омском НПЗ, в Омской области в 2555 километрах от Москвы, был подписан в феврале текущего года. Стоимость контракта - 420 миллионов долларов, на выполнение строительных работ отводится 27 месяцев. Российская компания "Газпром нефть" отвечает за реализацию данного проекта.

Сотрудничество по проекту строительства КГПН на Омском НПЗ, убеждены в корпорации CNCEC, открывает перед китайскими предприятиями химико-инженерной строительной сферы важную возможность для развития и продвижения своего бренда на российском рынке.

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