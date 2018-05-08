TAP завершил работы по направленному бурению на дне реки Аксиос

8 мая 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершил работы по направленному бурению на дне реки Аксиос в Греции.

Об этом говорится в сообщении консорциума TAP AG на странице в Твиттер.

Как сообщается, эти работы направлены на то, чтобы предотвратить негативное влияние строительных работ на окружающую среду вдоль маршрута трубопровода.

Отметим, что ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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