Стали известны сроки поставки первого коммерческого газа с "Шах Дениз-2"

28 июня 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первые поставки коммерческого газа с "Шах Дениз-2" начнутся на следующей неделе, сказал в четверг Trend вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в настоящее время проводятся последние работы по отладке.

"Газ уже находится в системе, и в настоящее время проводятся последние работы по отладке. Как только будет заказ со стороны получателя [турецкой трубопроводной компании Botas], который мы ожидаем в начале следующей недели, газ будет поставлен", - отметил Асланбейли.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор". Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Открытие прошло 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича .

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

(Автор: Анвар Мамедов, Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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