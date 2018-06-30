Азербайджан начал первые коммерческие поставки газа в Турцию в рамках "Южного газового коридора"

БАКУ/Trend/ - В субботу начались первые коммерческие поставки газа в Турцию в рамках проекта «Южный газовый коридор».

Об этом сказал генеральный директор ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев, слова которого приводятся в сообщении, размещенном в субботу на сайте ЗАО.

Афган Исаев рассказал о работе, проделанной в рамках проектов «Южного газового коридора».

«ЮГК получил финансовую поддержку от ведущих международных финансовых институтов. Фаза-0 проекта TANAP, которая предусматривает первые коммерческие поставки газа в Турцию, уже завершена. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались сегодня, 30 июня 2018 года. Работы, запланированные для поставок природного газа в Европу через Турцию в ближайшем будущем, осуществляются в соответствии с графиком», - сказал он.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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