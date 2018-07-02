Ровнаг Абдуллаев: Первые коммерческие поставки газа в Турцию - важное историческое событие в реализации «Южного газового коридора» (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Коммерческие поставки газа в Турцию посредством Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которые начались с 30 июня, являются важным историческим событием в реализации проекта «Южный газовый коридор», сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении компании BP.

"Несмотря на сложность этого мегапроекта, мы добились координации и сдачи в эксплуатацию сегментов "Южного газового коридора" в Азербайджане, Грузии и Турции. Эти работы были осуществлены в соответствии с графиком и по более низким затратам, чем предусматривалось. Платформы и структуры для "Шах Дениз-2" были построены аффилированными компаниями и все строительные работы были осуществлены в стране, что является большим достижением для Азербайджана и всего региона", - сказал Абдуллаев.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, в свою очередь, сказал, что первые коммерческие поставки газа в Турцию в 2018 году является важной целью, которую участники проекта обещали достичь с самого начала его реализации.

«Работая вместе с правительствами и нашими партнерами в консорциуме «Шах-Дениз», мы достигли этой цели в рамках графика и бюджета и в условиях безопасности. Это показывает, что вместе мы сможем успешно выполнять высококачественные проекты. BP, как оператор очень рад, что давние партнерские отношения, которые у нас налажены в Азербайджане и во всем регионе, позволили нам добиться успеха этого проекта мирового уровня, чтобы мы могли выполнить наши обязательства перед потребителями в Турции. Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития этого сотрудничества и будем тесно сотрудничать с правительством Азербайджана, SOCAR и другими партнерами для реализации нашей следующей целевой задачи по поставкам газа в Европу в 2020 году», - сказал Абдуллаев.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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