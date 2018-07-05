ВБ: TANAP способствует развитию региональной торговли (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет способствовать развитию региональной торговли и поможет усилить региональные связи, сказали Trend во Всемирном банке (ВБ).

"TANAP является одним из приоритетных проектов для Азербайджана, Грузии, Турции и стран Юго-Восточной Европы. Помощь странам в реализации смелых и амбициозных проектов, таких как TANAP, представляет собой приверженность Группы Всемирного банка поддержке приоритетов развития стран", - сказали в банке.

Как отметили в ВБ, TANAP - это проект, который позволит транспортировать природный газ из газового месторождения в Азербайджане через Турцию в Европу.

В частности, проект направлен на то, чтобы помочь Турции обеспечить энергоснабжение, а Азербайджану - диверсифицировать свои рынки сбыта газа, отметили в ВБ.

Во Всемирном банке считают, что TANAP не только повысит конкурентоспособность и создаст больше экономических возможностей в Азербайджане и Турции, но и поддержит региональную торговлю, улучшит связность и поддержит энергетическую безопасность в Турции и в Европе.

"Учитывая важность проекта "Южный газовый коридор" для всех стран-участников, такие международные финансовые организации как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Азиатский банк развития решили поддержать этот проект", - сказали в ВБ.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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