Президент Узбекистана огласил дату строительства АЭС

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции ожидается в 2028 году. Об этом, согласно сообщению пресс-службы главы государства, стало известно во время совещания под руководством Шавката Мирзиёева по вопросам создания в стране атомной энергетики.

Напомним, что российская госкорпорация «Росатом» предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200.

Планируется, что в результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.

Президент дал поручения по изучению опыта развитых стран в строительстве подобных объектов, разработке технических условий для размещения АЭС и качественному выполнению геологоразведочных работ.

Глава государства отметил необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, в частности, разработки закона «Об использовании атомной энергии» с учетом требованиям МАГАТЭ и международных актов.

Шавкат Мирзиёев поручил создать новую организацию при Кабинете министров для координации всех работ, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров. При этой организации будет образована дирекция по строительству АЭС, которая впоследствии станет оператором станции.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется открыть филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для подготовки высококвалифицированных специалистов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.