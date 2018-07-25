Итальянская Saipem заинтересована участвовать в новых проектах в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Итальянская нефтегазовая компания Saipem ищет новые возможности для деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщили Trend в компании.

«Мы сотрудничаем с нашим партнером Bos Shelf в Азербайджане и ищем новые возможности в стране, такие как участие в разработке газового месторождения «Абшерон»», - сказали в компании.

Как отметили в компании, у Saipem и Азербайджана сложилась долгая и успешная история сотрудничества, в значительной степени благодаря открытому и конструктивному подходу национальных институтов обеих стран.

«Мы ведем постоянную деятельность в Азербайджане, который сегодня стал ключевой страной для Saipem. Помимо нашего участия в проекте разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», мы также активно работаем по всей производственно-сбытовой цепочке для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Мы участвовали в проекте расширения Южно-кавказского трубопровода в Азербайджане и Грузии и получили контракт на строительство оффшорного участка Трансадриатического трубопровода (TAP) между береговыми линиями Албании и Италии, пересекая Адриатическое море», - сказали в Saipem.

Далее, в компании отметили, что Saipem также работает с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR за пределами Азербайджана в консорциуме с Técnicas Reunidas (Испания), GS Engineering & Construction (Южная Корея) и Itochu (Япония). Saipem также имеет контракт с SOCAR Turkey Enerji A.Ş. для SOCAR по проекту НПЗ STAR в Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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