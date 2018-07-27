В Азербайджане определены меры по обеспечению устойчивости энергосистемы в случае возникновения аварии

27 июля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана совместно с зарубежными экспертами определило неотложные меры по обеспечению надежности и устойчивости электроэнергетической системы страны в случае возникновения аварии на теплоэлектростанции “Азербайджан” и электролинии Мингячевир-Абшерон.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Напомним, что третьего июля 2018 года на трансформаторе одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», расположенной в городе Мингячевир, произошла авария. В связи с этим в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои в подаче электроэнергии.

Согласно сообщению, для определения причин аварии и устранения последствий были привлечены эксперты из специализированных компаний Германии и России. Ведомство отмечает, что ОАО “Азерэнержи” было дано поручение реализовать соответствующие неотложные меры.

В то же время первичный отчет зарубежных экспертов был передан в Государственную комиссию, созданную распоряжением Президента Ильхама Алиева в связи с аварией на ТЭС “Азербайджан”.

Также сейчас готовятся предложения по обеспечению генераторами стратегических объектов и объектов государственного значения.

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