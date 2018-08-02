Поддержка США проекта ТАР усилит интерес Вашингтона к Баку - эксперт

БАКУ /Trend/ - США продолжают демонстрировать интерес к строительству масштабного Трансадриатического трубопровода (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

На днях этот факт подтвердило заявление президента США Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, на которой американский лидер высказался в поддержку мегапроекта, выразив уверенность в том, что Италия сможет построить конкурентоспособный трубопровод - ТАР.

Комментируя данный факт Trend, российский эксперт-американовед Андрей Шенин подтвердил обоюдный интерес США и Европы к азербайджанскому проекту.

«Нет ничего удивительного в том, что американский президент высказал поддержку проекту Трансадриатического трубопровода. Сама идея диверсификации маршрутов поставок углеводородов из Каспийского региона находится на столе у американских президентов еще со времен окончания "холодной войны", но наибольшее внимание этой идее было уделено в программе "Надежная, доступная и экологически устойчивая энергия для будущего Америки" вице-президента Чейни при Буше-младшем в 2001 году. Суть программы – снижение зависимости европейских стран от России, инвестиционная привлекательность для американских корпораций и прочие геополитические бонусы. Правда, при Буше-младшем доступные ресурсы Каспия были, мягко говоря, немного преувеличены", - сказал политолог.

Между тем, по его словам, на свет появились и успешно реализуются такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан (нефтепровод был запущен и успешно работает с 2006 года) и «Южный газовый коридор», включающий в себя строительство двух трубопроводов TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод).

Церемония открытия TANAP состоялась в июне 2018 года, а строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Поддержка США проекта TAP еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов.

По мнению политолога, Трамп поднял вопрос о TAP именно на встрече с премьером Конте, чтоб показать поддержку США этому проекту.

По оценкам Шенина, в Вашингтоне еще со времен Билла Клинтона и Буша-младшего ничего в вопросе диверсификации поставок углеводородов в Европу не изменилось.

«Трубы из Азербайджана в европейском направлении поддерживаются США (лучше, чем в Китай или Иран) – так было, так есть сегодня, и было бы странно, если бы Трамп сказал иначе. С точки зрения Азербайджана слова Трампа также не меняют картину. Поддержка из Вашингтона осталась, а в случае удачного запуска западные корпорации, несомненно, проявят интерес к сопутствующим инвестиционным проектам. В итоге ничего принципиально не изменилось, но внимание США к TAP для Азербайджана, несомненно, приятно и показывает интерес Вашингтона к Баку», - резюмировал аналитик.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Матанат Насибова)

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