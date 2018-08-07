S&P о важности азербайджанского газового проекта для Албании

7 августа 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, входит в число проектов, лежащих в основе экономического роста Албании, следует из отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

Отмечено, что реальный рост ВВП Албании в ближайшие три года ожидается на уровне почти четырех процентов, что обусловлено инвестициями в страну и ростом экспорта услуг.

«Ряд крупных инвестиционных проектов в настоящее время обеспечивают экономический рост Албании. Эти проекты, которые будут завершены в 2019 году, включают в себя TAP, который соединит Албанию с Италией и Каспийским морем, а также строительство ГЭС», - говорится в отчете.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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