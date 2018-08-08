В SOCAR Trading новый менеджер по операциям с сырой нефтью

8 августа 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) назначила нового главу подразделения по операциям с сырой нефтью. Им стал Дарио Стриано, сообщает Reuters cо ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Стриано присоединился к SOCAR Trading в 2014 году. До этого он работал в компании Arcadia Trading, базирующейся в Лондоне. Ранее он также был трейдером сернистой сырой нефти в регионе Средиземноморья.

Отмечается, что в понедельник SOCAR Trading покинули Гэри Мидлдич и Дэвид Филдс, которые занимались операциями в регионе Северного моря, а также трейдеры Том Арнольд и Дэвид Клэр.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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