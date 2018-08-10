Подрядчик TANAP рассказал о ходе работ в рамках фазы "1" проекта

10 августа 2018 14:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане нет ограничений на продажу инвалюты - финрегулятор
Бизнес 14:48
Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 14:20
Petkim зарегистрировал рекордную прибыль
Энергетика 14:19
EWE о причинах возможной продажи активов в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 14:02
Турецкая лира продолжает рекордное удешевление
Бизнес 11:18
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 августа
Бизнес 09:50
Лента новостей
В Азербайджане нет ограничений на продажу инвалюты - финрегулятор
Бизнес 14:48
Председательство в Совете по туризму СНГ перешло к Казахстану
Казахстан 14:47
Супер опасный шпион бросил вызов самому EMIN`у (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:20
Почти 70 туристов оказались заблокированы на курорте в Индии
Другие страны 14:20
Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 14:20
Petkim зарегистрировал рекордную прибыль
Энергетика 14:19
Путин проведет телефонный разговор с Макроном
Россия 14:06
В Национальной арене гимнастики в Баку всегда очень красивые церемонии открытия - зрительница
Общество 14:05
EWE о причинах возможной продажи активов в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 14:02