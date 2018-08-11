Азербайджанская трейдинговая компания намерена значительно увеличить поставки СПГ в Пакистан (Эксклюзив)

11 августа 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) намерена в перспективе превратиться в одного из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан. Об этом сообщили Trend в SOCAR Trading.

"SOCAR Trading по-прежнему заинтересована в превращении в одного из главных поставщиков СПГ в Пакистан как через тендеры, так и в рамках долгосрочного соглашения. Эта страна является одним из самых быстрорастущих импортеров этого вида топлива в мире", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что SOCAR стала одним из победителей тендера на поставку в Пакистан сжиженного природного газа. Пакистан посредством государственной компании Pakistan LNG Limited приобретает СПГ через тендеры и долгосрочные контракты.

"Для тендера, проведенного в июле 2018 года, SOCAR Trading предоставила предложения по двум долгосрочным опциям, выдвинутым Pakistan LNG Limited. Одно из наших предложений было наиболее конкурентоспособным на тот период поставок. Однако в Pakistan LNG Limited решили не предоставлять эти опции победителям в рамках тендерных правил. В то же время SOCAR является компанией, выбранной для поставок СПГ в Пакистан в рамках долгосрочного соглашения, последовавшего за межгосударственным соглашением в сфере энергетики, подписанным в феврале 2017 года. Данное соглашение было обсуждено и согласовано между сторонами, но еще не было выполнено", - сообщили в SOCAR Trading.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайские компании готовы внести вклад в экономическое развитие Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 17:34
Транзит грузов через Азербайджан привлекателен для Баку, Москвы и Тбилиси - эксперт
Точка зрения 16:44
Эмомали Рахмон: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям
Политика 11:40
Азербайджанские повара завоевали золотой кубок в Турции (ФОТО)
Культура 10:47
Хафиз Пашаев: Азербайджан особо ценит позицию Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 10:45
Госагентство об участии азербайджанских СК в проекте обязательного медстрахования (Эксклюзив)
Бизнес 08:24
Лента новостей
Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 94 человек
Европа 18:41
В Египте предотвратили атаку террориста на христианский храм
Другие страны 18:23
Китайская компания завершила техобслуживание шинного завода в СЭЗ «Ангрен» в Узбекистане
Бизнес 18:01
Настасья Самбурская в Баку: От Инстаграма до хулиганки (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 18:00
Для реализации Конвенции по Каспию предложили создать спецгруппу
Казахстан 17:59
Организация соревнований в Национальной арене гимнастики находится на высшем уровне – зрительница
Общество 17:59
Планируется увеличить объёмы экспорта переработанной продукции в Костанайской области Казахстана
Бизнес 17:58
Товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 70%
Бизнес 17:51
Стороны договорились о взаимодействии на Каспии - МИД Казахстана
Казахстан 17:49