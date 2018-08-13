Румыния о новом газотранспортном коридоре из Каспийского региона (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Проект системы газопроводов AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, остается важным проектом для Румынии и Европейского союза (ЕС), сказал Trend источник в правительстве Румынии.

"Проект AGRI является уникальной инициативой в Черноморском регионе, который включает в себя как компонент энергетической безопасности (путем диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов), так и компонент регионального сотрудничества, который является одной из основных целей Энергетического союза ЕС. По этим причинам AGRI остается важным проектом как для Румынии, так и для ЕС. В более широком плане AGRI внесет важный вклад в обеспечение энергетической безопасности ЕС путем поставок сжиженного природного газа (СПГ), что соответствует целям cтратегии Европейской комиссии", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что AGRI предусматривает открытие нового газотранспортного коридора из Каспийского региона, который будет служить новой точкой входа импортируемого газа на рынок ЕС.

"Коридор был специально разработан как самый короткий, самый прямой и независимый газотранспортный маршрут, соединяющий источник газа с газовым рынком ЕС. Открытие в Черном море важных запасов углеводородов может придать дополнительное значение проекту. Кроме того, AGRI может рассматриваться в качестве дополнительной ветки для трубопровода BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия)", - сказал источник.

По его словам, технико-экономическое обоснование AGRI уже подготовлено и по обоим сценариям (с точки зрения прогнозируемой пропускной способности) дано положительное заключение.

Дальнейшие шаги в рамках реализации проекта зависят от прогресса других региональных энергетических проектов, а также наличия ресурсов каспийского газа, добавил источник.

"В последние годы наблюдается рост спроса на природный газ в ЕС, что, как ожидается, продолжится и в будущем. В то же время ЕС уделяет особое внимание необходимости диверсификации энергетических маршрутов и источников. Развитие сектора СПГ в Центральной Европе будет по-прежнему играть важную роль в снижении зависимости ЕС от импорта газа из традиционных источников", - отметил он.

Более того, источник в правительстве Румынии отметил, что продолжающееся укрепление и расширение трансъевропейской энергетической инфраструктуры открывает новые возможности как для покупателей, так и для производителей СПГ.

"Благодаря усилиям, достигнутым к настоящему времени, регион Центральной и Восточной Европы становится все более связанным с новыми международными источниками газа и транспортными коридорами, а терминалы СПГ уже зарекомендовали себя как жизнеспособные варианты поставок", - добавил он.

План проекта AGRI предусматривает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на Черноморское побережье Грузии. Азербайджанский газ, доставленный на Черноморское побережье Грузии, будет сжижаться на специальном терминале, и после этого он будет доставлен танкерами на терминал в румынском порту Констанца.

Проект является первым в своем роде, нацеленным на транспортировку природного газа из Каспийского региона в Европу через Черное море. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в размере от 1,2 миллиарда евро до 4,5 миллиарда евро.

Участниками проекта AGRI являются SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны учредили SC AGRI LNG Project Company SRL для реализации проекта.

Согласно прогнозам на официальном сайте AGRI, растущая зависимость от импортируемого природного газа в странах ЕС увеличится с сегодняшних 57 процентов до 84 процентов в 2030 году. Учитывая это, проект AGRI LNG приобретает все большую ценность, представляя собой альтернативный маршрут поставок газа в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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