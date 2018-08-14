Проект транзита азербайджанского газа в Болгарию освобожден от тарифного регулирования

14 августа 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После решения Европейской комиссии об освобождении проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB) от требований, касающихся доступа третьих сторон, тарифного регулирования и разделения собственности, 8 августа национальные регуляторы Греции и Болгарии приняли официальное решение об освобождении, говорится в сообщении Европейской комиссии.

«Решение об освобождении определяет рамки, в соответствии с которыми трубопровод IGB будет работать с начала коммерческой эксплуатации. Это решение предоставляет исключение из правил доступа третьих сторон к мощности, забронированной по итогам завершенного маркет-теста для резервирования мощности сроком на 25 лет. Кроме того, Европейская комиссия и национальные регулирующие органы одобрили также освобождение IGB от регулируемого тарифа на общую пропускную способность трубопровода, а также освобождение от разделения собственности на период в 25 лет», - говорится в сообщении.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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