Крупная французская компания поможет Узбекистану в развитии атомной энергетики

БАКУ /Trend/ - Французская компания Groupe CIFAL готова помочь Узбекистану в развитии атомной энергетики, сообщает передача «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24».

В компании отметили, что готовы предоставить свои технологические решения и поделится опытом для подготовки специалистов Узбекистана в сфере атомной энергетики.

CIFAL планирует оказать содействие агентству «Узатом» в проведении технических, коммерческих и финансовых переговоров с российской госкорпорацией «Росатом» по проекту строительства АЭС в Узбекистане.

Французская компания также готова оказать содействие в выборе оборудования для строительства и запуска АЭС. Компания также может принять участие в решении вопросов финансирования проекта в согласовании с узбекской и российской стороной.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Планируется, что в результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.

Узбекистан со своей стороны предложил России 10 площадок по всей стране для строительства АЭС. Среди рассматриваемых участков – центральная часть энергосистемы (Ташкентская область), восточная часть (Ферганская долина), а также Бухарско-Самаркандский и Сурхандарьинский регионы.

При этом глава «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе визита в Ташкент заявлял, что станция, скорее всего, будет построена в Навоийской области.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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