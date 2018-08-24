Азербайджанская нефть 23 августа продолжила расти в цене

24 августа 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 23 августа составила 76,15 доллара за баррель, что на 0,55 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 23 августа составила 75,38 доллара за баррель, увеличившись на 0,56 доллара по сравнению со средой. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 72,43 доллара за баррель, что на 1,67 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 августа составила 73,82 доллара за баррель, что на 0,64 доллара больше показателя среды.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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