Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является современным Шелковым путем - Эрдоган

3 сентября 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси Карс (БТК), строительство которой реализовано совместно с братским Азербайджаном, является современным Шелковым путем, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI Cаммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что это один из важнейших транспортных проектов, который будет способствовать развитию региона.

«Благодаря совместному проекту с Азербайджаном стала возможной беспрерывная транспортировка грузов из Китая и Европу», - сказал Эрдоган.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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