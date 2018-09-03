Новак: РФ в сентябре сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля и августа

3 сентября 2018 12:11 (UTC+04:00)

Россия в сентябре сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля и августа, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"В сентябре - примерно, как в июле-августе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой объем добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ планируется в сентябре в России.

Россия в августе восстановила добычу нефти на 253 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, по условиям которой Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, отметил также Новак.

"В августе у нас 253 тыс. [баррелей в сутки восстановление добычи], то есть на 47 тыс. баррелей меньше, чем в декабре 2016-го. То есть это примерно уровень июля, даже немножко подросли", - сказал Новак.

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