SOFAZ огласил поступления от крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана

4 сентября 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 и по первое сентября 2018 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 135,142 миллиарда долларов, сообщили Trend во вторник в фонде.

"В январе-августе 2018 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 6,656 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2018 года увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

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