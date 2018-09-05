SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию

5 сентября 2018 16:14 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
10 крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана на 40% увеличили поставки за рубеж
Бизнес 11:16
При взрыве в грузинском Поти погиб человек
Грузия 10:26
Стала известна дата отправки первого груза по транспортному коридору Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 00:14
Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в спортивной сфере
Беларусь 4 сентября 16:04
В Грузии выросли цены на транспорт
Грузия 4 сентября 11:24
Total о сроках получения первого газа с "Абшерон" (Эксклюзив)
Энергетика 4 сентября 07:08
Лента новостей
Азербайджанский Паганини признан лучшим в Германии (ФОТО)
Культура 16:37
Азербайджанский банк готовится запустить Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
ИКТ 16:17
Германия заявила о готовности ко всем сценариям Brexit
Европа 16:16
Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении применения е-услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и обеспечения
Политика 16:13
Выявлены многомиллиардные нарушения при строительстве автобана Север-Юг в Армении
Армения 16:13
Канадская компания в Азербайджане возьмет в лизинг буровую установку
Энергетика 16:04
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Туркменистан нацелен на привлечение иностранных инвестиций в сферу электроэнергетики
Энергетика 15:59
Рынок микрофинансирования Азербайджана постепенно стабилизируется - Ассоциация
Бизнес 15:55