Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли $95 млрд - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Общий объём инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана составляет 95 миллиардов долларов.

Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Благодаря проводимой в Азербайджане нефтегазовой стратегии в этот сектор были привлечены современные технологии и передовой опыт. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана оценивается примерно в 95 миллиардов долларов», - добавил министр.

Он отметил важность подписания «Контракта века» в деле становления нефтегазовой стратегии Азербайджана, отметив, что данное соглашение продолжает приносить выгоды стране.

«В прошлом году срок действия этого контракта был продлен до 2050 года. В рамках нового соглашения предусматривается вложение 40 миллиардов долларов инвестиций и ожидается добыча [с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли] около 500 миллионов тонн нефти», - сказал Шахбазов.

Также стоит отметить, что 3,6 миллиарда долларов от продления разработки АЧГ Азербайджан получит только в виде бонусов.

Напомним, что в ближайшие 32 года инвестиции в рамках нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года могут превысить 40 миллиардов долларов. Направления у этих инвестиций будут самые различные. Например, бурение с применением новейших технологий, которых на Каспии пока нет, строительство новой платформы (SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ), а это все приведет к открытию тысяч рабочих мест.

С продлением "Контракта века" доля SOCAR, представленной в проекте аффилированной компанией AzACG, выросла с 11,65 до 25 процентов. Это даст компании право на получение большего объема дивидендов и больше голосов при принятии важных решений. При этом оператором проекта остается BP, которая сохранила за собой 30,37 процента. Во-вторых, доля прибыльной нефти Азербайджана (непосредственный доход от продажи нефти после возмещения затрат) составит 75 процентов, тогда как к концу 2016 года она достигала 60 процентов. За 24 года прошедшие с подписания "Контракта века" в 1994 году Азербайджан заработал свыше 135 миллиардов долларов, при том, что большую часть этого времени, цены на нефть были ниже текущих.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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