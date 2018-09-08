В Азербайджане заработала еще одна солнечная электростанция (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Солнечная электростанция в бакинском поселке Сахиль подключена к энергосети, сообщил Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

Проектная мощность электростанции составляет 2,8 мегаватт.

Таким образом, сегодня в Азербайджане солнечные электростанции функционируют в городах Гобустан и Самух, бакинских поселках Пираллахи, Сураханы и Сахиль.

"Солнечная электростанция в поселке Сахиль уже подключена к энергосети, и функционирует. В то же время идет подготовка по подключению солнечной электростанции в Сумгайыте. Думаю, до конца года эта электростанция также будет введена в эксплуатацию", - сказал Меликов.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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