SOCAR о ходе работ по реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ (Эксклюзив)

9 сентября 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интеграция заправочной станции СУГ (сжиженный углеводородный газ, LPG) и битумной установки в общую инфраструктуру Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева полностью завершена.

Об этом сказали Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR, на балансе которой находится данное предприятие.

В SOCAR отметили, что на данный момент работы по модернизации и реконструкции НПЗ находятся на стадии ЕРС (детальное проектирование, закупка оборудования и строительство).

"На данный момент полностью завершена интеграция заправочной станции СУГ и битумной установки в общую инфраструктуру НПЗ. Проект переноса установки первичной переработки нефти вместе с блоками атмосферной и вакуумной перегонки [ЭЛОУ-АВТ] с бывшего НПЗ "Азнефтьяг" находится на стадии выбора подрядчика по демонтажу, переносу, монтажу на новой площадке, наладке и пуску в эксплуатацию установки. По плану продвигаются работы по строительству новой битумной установки", - сообщили в госкомпании.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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