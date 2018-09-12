На Абшеронском полуострове может быть построена новая электростанция мощностью 1000 МВт

БАКУ /Trend/ - На Абшеронском полуострове может быть построена новая электростанция мощностью 1000 мегаватт.

Об этом в среду было сказано во время представления отчета на тему «Производство и потребление электрической энергии в Азербайджанской Республике: ретроспективный взгляд, анализы, прогнозы, предложения», говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

В отчет включены оценки международных структур, а также местных специалистов для прогноза потребности в электроэнергии в стране, а также проанализирована доля существующих в республике тепло, гидроэлектростанций и электростанций модульного типа в производстве электрической энергии, их техническое состояние, уровень эффективности, использование и потенциал восстанавливаемых источников энергии и т.д.

Была отмечена важность проведения мероприятий по модернизации электрических станций, приостановления до 2030 года деятельности станций, у которых истек срок эксплуатации, создания новых генерирующих мощностей, увеличения доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, рассмотрены первоначальные приоритеты.

Отмечена важность увеличения эффективности в эксплуатации станций, обновления технического оснащения, привлечения с целью строительства дополнительных станций заинтересованных в этой сфере компаний, частного сектора. Были также рекомендованы к рассмотрению предложения по строительству электростанций, работающих на двух видах топлива, применению новых технологий, правильному выборы транзитных путей, по которым будут проходить линии электропередач, строительству на Абшеронском полуострове или прилегающих к нему территориях одной или двух станций общей мощностью 1000 мегаватт. В том числе, для рассмотрения были рекомендованы предложения по восстановлению и вводу в эксплуатацию существующих блоков, а также предложения по выбору дополнительных источников энергии с целью обеспечения безопасной работы в метрополитене.

На заседании было принято решение рассмотреть отчет вместе с представителями соответствующих структур на уровне рабочей группы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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