«Росгеология» и SOCAR ведут переговоры по проведению сейсморазведочных работ

12 сентября 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО «Росгеология» России и азербайджанская Госнефтекомпания SOCAR ведут переговоры по проведению сейсморазведочных работ.

Об этом в интервью агентству ТАСС сказал генеральный директор ОАО «Росгеология» Роман Панов.

«Мы ведем переговоры. У коллег есть потребность в проведении комплекса 3D-сейсморазведочных работ в Азербайджане. И мы провели несколько раундов переговоров на эту тему», - сказал гендиректор.

По словам Панова, сейчас рассматриваются разные модели вплоть до создания совместного предприятия, которое такие работы могло бы выполнять в интересах заказчика.

«Мы полагаем, что до конца года уже на уровне руководителей компании мы придем к модели, которая была бы приемлема и для нас, и для компании SOCAR», - отметил гендиректор.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

ОАО «Росгеология» осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. «Росгеология» является единственным исполнителем государственного заказа по мероприятиям воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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