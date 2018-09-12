Международное энергетическое агентство прогнозирует значительное увеличение добычи газа в Азербайджане (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане вырастет до 55 миллиардов кубометров газа.

Об этом в среду сказал журналистам находящийся в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

"Мы прогнозируем, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане с существующих 18 миллиардов кубометров вырастет до 55 миллиардов. Это очень важно как для азербайджанской экономики, так и для статуса страны, как экспортера природного газа. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, отделяющий политические вопросы от энергетики», - сказал Бирол.

Добыча товарного газа в Азербайджане, по данным Государственного комитета по статистике, в январе-июле 2018 года составила 10,5 миллиарда кубометров, что на 3,6 процента меньше показателя за аналогичный период 2017 года.

Международное энергетическое агентство является автономной организацией, работа которой заключается в обеспечении надежной, доступной и чистой энергии для 29 стран-членов. Первоначальная роль МЭА, основанного в ответ на нефтяной кризис 1973-1974 годов, заключалась в помощи странам по координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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