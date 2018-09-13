Нефть может подняться выше $80 за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана

Рынок нефти приближается к очень критическому периоду на фоне того, что падение добычи нефти в Венесуэле и Иране другим экспортерам будет сложно возместить. Котировки могут преодолеть $80 за баррель, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем сентябрьском отчете, передает ТАСС.

"Мы входим сейчас в очень сложный для рынка нефти момент. Ситуация с добычей нефти в Венесуэле может ухудшаться быстрее, чем ожидалось, конфликты в Ливии могут возобновиться и осталось всего 54 дня до того момента, когда покупатели иранской нефти должны решить, продолжать ли им это делать под угрозой санкций. Остается ждать, смогут ли другие производители заместить эти объемы. Все это станет испытанием для ценового диапазона $70-80 за баррель, который установился с апреля. Все сильно усложняется", - пишут в отчете эксперты МЭА.

По их прогнозам, добыча в Венесуэле может упасть с 1,24 млн баррелей в сутки в августе до 1 млн баррелей к концу года.

По оценке МЭА, текущие свободные мощности стран ОПЕК составляют 2,7 млн баррелей в сутки, 60% из которых приходится на Саудовскую Аравию. Однако вопрос заключается не столько в том, чтобы заместить объемы, сколько в качественном соответствии замещаемой нефти. "НПЗ, которые привыкли перерабатывать венесуэльскую и иранскую нефть, будут искать альтернативу с сопоставимыми качественными характеристиками. И не факт, что поставки более легкой нефти станут идеальной заменой", - отмечают эксперты агентства.

Добыча нефти в странах ОПЕК в августе превысила 32,63 млн баррелей в сутки, достигнув девятимесячного пика. Выполнение венского соглашения снизилось с 119% в июле до 115% в августе.

При этом добыча нефти в Иране на фоне предстоящих санкций снизилась в августе на 150 тыс. баррелей в сутки - до 3,6 млн баррелей. В августе добыча форсировалась в основном в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии.

Страны не ОПЕК, участвующие в соглашении, выполнили план по ограничению добычи на 75% против 44% в июле. Во многом это стало возможным благодаря Казахстану, у которого добыча в августе просела на 160 тыс. баррелей в сутки - до 1,8 млн баррелей в сутки. Общий уровень исполнения странами ОПЕК+ достиг 103% против 95% в июле.

Страны ОПЕК+ приняли решение с июля восстановить добычу в рамках венского соглашения на 1 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этого решения восстановила добычу нефти на 253 тыс. баррелей в сутки по состоянию на август, в сентябре планирует сохранить этот уровень, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На фоне вступающих в силу 4 ноября санкций против Ирана, экспорт его нефти снизился в августе на 280 тыс. баррелей - до 1,9 млн, так как закупки сильно сократили его основные клиенты - Китай и Индия, говорится в отчете МЭА. По данным исследовательской компании Kpler, на которую ссылаются в МЭА, часть добытой нефти Иран начала перемещать в плавучие хранилища.

По данным Kpler, Корея и Франция полностью прекратили закупки нефти у Ирана еще в июне. Поставки в Европу в августе выросли до 510 тыс., но это на 200 тыс. меньше, чем в мае. Поставки в Азию упали на 500 тыс. баррелей - до 1,14 млн. Ряд покупателей замещают иранскую нефть саудовской.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.