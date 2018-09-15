Азербайджанская легкая нефть 14 сентября незначительно подешевела

15 сентября 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 79,66 доллара за баррель, что на 0,03 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 14 сентября составила 78,94 доллара за баррель, снизившись на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 76,44 доллара за баррель, что на 0,14 доллара больше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 сентября составила 77,8 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше предыдущего показателя.

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