Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 10-14 сентября

15 сентября 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (10-14 сентября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 80,03 доллара за баррель, что на 1,15 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 81,5 доллара за баррель, минимальная – 78,99 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 76,56 доллара за баррель, что на 1,1 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 10 по 14 сентября составила 77,92 доллара за баррель, минимальная – 75,43 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 77,83 доллара за баррель, что на 1,17 доллара больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 79,19 доллара за баррель, минимальная - 76,64 доллара за баррель.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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