Саудовская Аравия считает приемлемой цену на нефть выше $80 за баррель

18 сентября 2018 19:49 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия считает приемлемой цену на нефть выше $80 за баррель, пишет во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с политикой королевства, передает ТАСС.

"Саудовскую Аравию сейчас устраивает повышение цены нефти Brent выше $80 за баррель, по крайней мере в краткосрочной перспективе, на фоне коррекции мировых рынков после потери поставок из Ирана из-за санкций США", - приводит агентство слова своих собеседников. Источники Bloomberg добавили, что в прошедшие недели официальные лица королевства, включая министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, провели ряд встреч с инвесторами и трейдерами, на которых обсуждалась динамика нефтяного рынка. В ходе этих встреч саудовская сторона отмечала, что королевство больше не может удерживать цену нефти ниже уровня в $80.

Власти Саудовской Аравии не ответили на запросы Bloomberg.

По состоянию на 18:05 мск 18 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95%, до $78,79 за баррель. Уровня в $80 нефть в последний раз достигала 12 сентября.

23 сентября в Алжире пройдет очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК+ меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+. В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.

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