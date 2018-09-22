Реализация ЮГК станет важным вкладом Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы - Янкаускас

22 сентября 2018 13:18 (UTC+04:00)

НАХЧЫВАН /Trend/ - Реализация проекта «Южный газовый коридор» станет важным вкладом Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы.

Об этом сказал глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе пресс-конференции, посвященной Дням ЕС в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

«Азербайджан и ЕС имеют давнюю историю энергетического сотрудничества. Реализация проекта "Южный газовый коридор" станет важным вкладом Азербайджана в диверсификацию источников энергоресурсов и обеспечению энергобезопасности Европы», - сказал глава Представительства.

Кроме того, Янкаускас отметил, что в Азербайджане имеется большой потенциал для развития таких сфер как генерация солнечной энергии, гидроэнергетика и ветроэнергетика.

Глава Представительства особо отметил, что в НАР достигнуты большие успехи в сфере возобновляемых источников энергии.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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