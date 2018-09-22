Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 сентября

22 сентября 2018 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (17-21 сентября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 80,39 доллара за баррель, что на 0,36 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 80,69 доллара за баррель, минимальная – 79,91 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 77,17 доллара за баррель, что на 0,61 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 17 по 21 сентября составила 77,57 доллара за баррель, минимальная – 76,65 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 78,83 доллара за баррель, что на один доллар больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 79,22 доллара за баррель, минимальная - 78,29 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 3-7 сентября
Энергетика 8 сентября 14:22
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 28-31 августа
Энергетика 1 сентября 15:00
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 20-24 августа
Энергетика 26 августа 11:11
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 18 августа 13:30
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 августа
Энергетика 11 августа 14:08
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 30 июля - 3 августа
Энергетика 4 августа 14:25
Лента новостей
Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам культуры совершит визит в Грузию
Политика 21:40
Турция осудила теракт в иранском Ахвазе
Турция 21:34
Именем азербайджанского кулинара названа звезда в созвездии Рыбы (ФОТО)
Интересное 21:25
Освобождена от должности снятая с рейса Сеул - Алматы замминистра Кыргызстана
Кыргызстан 21:20
"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд со старта сезона Английской премьер-лиги
Европа 20:26
Народный артист СССР Мурад Кажлаев свою любовь к Азербайджану воплотил в музыке (ФОТО)
Культура 19:55
Число жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек
Другие страны 19:44
МИД Китая вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией
Китай 19:10
Число жертв теракта в Иране возросло до 28 человек
Общество 19:08