Рост цен на нефть ускорился на результатах встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста к середине дня понедельника на фоне решений министерского мониторингового комитета комитета ОПЕК+ по добыче "черного золота", принятых в минувшие выходные, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,19%, до 79,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,57%, до 71,89 доллара за баррель. Утром в понедельник цены росли чуть более чем на 1%.

В понедельник инвесторы нефтяного рынка отыгрывают итоги десятого юбилейного заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп. Однако комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в свою очередь, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. Он отметил, что участники сделки ОПЕК+ не стремятся к конкретному уровню цен на нефть, их цель заключается в обеспечении рынка нефти достаточным предложением.

"Мы ожидаем, что страны ОПЕК, имеющие потенциал для увеличения добычи во главе с Саудовской Аравией, нарастят ее, но не полностью компенсируют падение поставок из Ирана", — считает аналитик по сырьевым товарам банка Emirates NBD Эдвард Белл (Edward Bell), мнение которого приводит агентство Рейтер.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

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