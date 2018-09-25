Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)

25 сентября 2018 08:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хорватия ожидает получить примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год через Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, сказали Trend в министерстве окружающей среды и энергетики Хорватии.

"Ионическо-Адриатический трубопровод соединит существующую газотранспортную систему Хорватии с системой Трансадриатического трубопровода (TAP) через территорию Черногории и Албании. Общая протяженность газопровода от Сплита (Хорватия) до Фиери (Албания) составляет 511 километров (длина хорватского участка - 252 километра). Планируется, что Хорватия получит около 2,5 миллиарда кубических метров газа в год через IAP с общей мощностью в 5 миллиардов кубометров в год", - сказали в министерстве.

Далее, в минэнерго отметили, что Хорватия считает Трансадриатический трубопровод важной частью "Южного газового коридора" и как один из трубопроводов, который обеспечит диверсификацию маршрутов и безопасность поставок для Европы.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ
Политика 01:43
Россия и Азербайджан обсудят увеличение квоты для грузовых перевозок через Дагестанскую таможню
Экономика 00:02
Как Пашинян для армянской экономики деньги искал… и не нашёл
Точка зрения 24 сентября 18:53
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Бизнес 24 сентября 17:12
Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку
Бизнес 24 сентября 16:35
Немецкая инвестиционная корпорация готова инвестировать в проекты частного сектора в Азербайджане
Бизнес 24 сентября 16:27
Лента новостей
Турция и ООН подтвердили решимость укреплять сотрудничество
Турция 08:15
Возобновление торговых переговоров полностью зависит от США, заявили в КНР
США 07:53
Могерини обсудит с Лавровым и Чавушоглу соблюдение соглашения по Идлибу
Другие страны 06:29
Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года
Энергетика 05:28
США поставят Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму в $330 млн
США 04:36
На севере Мексики затопило порядка 15 тыс. га посевов
Другие страны 03:47
Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония (ФОТО)
Политика 02:10
Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ
Политика 01:43
Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Политика 01:28