Узбекистан увеличит использование гидроэнергетического потенциала

БАКУ /Trend/ - Как отмечено в информации компании "Узбекгидроэнерго", в настоящее время в Узбекистане используется 23-24 процента имеющегося гидроэнергетического потенциала, то есть, в год гидроэлектростанциями вырабатывается приблизительно 7 миллиардов кВт час электроэнергии, что составляет всего 13 процентов всей вырабатываемой в республике электроэнергии, передают "Новости Узбекистана".



Необходимо в ближайшие три года довести этот показатель до 16 процентов за счет строительства 12 больших, средних и малых ГЭС.



Для этого предстоит поэтапная замена морально устаревшего оборудования на 18 из действующих в структуре “Узбекгидроэнерго” 36 ГЭС.



В рамках постановления президента Узбекистана «Об утверждении списка инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год» от 3 февраля 2018 года акционерное общество “Узбекгидроэнерго” должно реализовать в нынешнем году 11 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 354,8 миллиона долларов, из которых 205,6 миллиона долларов составляют иностранные кредиты, $149,2 млн - средства общества.



По данным АО «Узбекгидроэнерго», технически осуществимый гидроэнергетический потенциал Узбекистана оценивается ориентировочно в размере 27,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии в год.



В 2017 году на действующих гидроэлектростанциях выработано 7,93 миллиарда кВт.ч, то есть используется около 29 процентов от потенциала. Оставшиеся гидроэнергетические ресурсы водотоков республики составляют 19,47 миллиарда кВт.ч в год, отмечено в информации гидроэнергетической компании.

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