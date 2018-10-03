Какие страны могут помочь Ирану экспортировать нефть в режиме санкций?

БАКУ /Trend/ - Четвертого ноября, когда будут применены санкции США за импорт иранской нефти, Иран окажется в очень затруднительном положении с точки зрения экспорта нефти.

Об этом сказал Trend директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики, ведущий эксперт Института анализа глобальной безопасности, основатель компании International Market Analysis Ариэль Коэн.

"Иран не будет получать средства в долларах США от продажи нефти. Будут введены вторичные санкции против всех компаний и центральных банков разных стран, которые могут попытаться обойти санкции", - сказал он.

Коэн отметил, что Иран столкнется с очень сложной ситуацией как с точки зрения способности продавать нефть, так и внутри страны, поскольку доходы Ирана будут уменьшаться, что может вызвать внутренние проблемы, беспорядки, демонстрации и т. д.

В связи с этим эксперт считает, что Ирану придется принять стратегическое решение, продолжать ли нынешнюю политику на Ближнем Востоке или изменить ее и работать с международным сообществом, а также с США и правительством Трампа для отмены санкций.

"Не думаю, что это произойдет скоро и что этот режим собирается изменить свой политический курс. Поэтому цена, которую заплатит иранский народ, будет очень высокой, как в случае с Ираком при Саддаме Хусейне во время санкций", - сказал Коэн.

Ариэль Коэн считает, что будут попытки обойти режим санкций и продать нефть через Россию или Турцию или даже через некоторые страны Персидского залива, такие как Катар.

"Но в долгосрочной перспективе очень немногие компании и страны будут заинтересованы в том, чтобы рисковать последствиями и попасть под режим санкций США", - добавил он.

Отметим, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Первая часть санкций, которая охватывает автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и других ключевых металлов, вступила в силу в августе. Остальные санкции, которые будут введены с 4 ноября, затронут энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с Центральным банком Ирана.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.