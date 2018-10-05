Москва и Эр-Рияд хотят инвестировать в возобновляемые источники энергии

5 октября 2018 03:31 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия и Россия рассматривают совместные инвестиции в возобновляемые источники энергии, сообщил в Twitter министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих., передает РИА Новости.

"На Российской энергетической неделе я отметил крепость отношений между Саудовской Аравией и Россией. Две страны рассматривают увеличение объема взаимных инвестиций в энергетический сектор, особенно в газовую отрасль, и важность инвестиций в возобновляемые источники энергии", — сказал аль-Фалих по итогам участия в Российской энергетической неделе.

По его словам, у королевства совместно с японским холдингом SoftBank имеются "амбициозные планы" в области возобновляемых источников энергии.

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