ООО SOCAR Polymer экспортировало первую партию полипропилена (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня ООО «SOCAR Polymer» приступает к экспорту в Турцию первой партии продукции - 170 тонн полипропилена.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

На сегодня завод, по его словам, уже произвел шесть тысяч тонн полипропилена.

«Хотел бы отметить, что успешная реализация данного проекта, в первую очередь, стала возможной благодаря поддержке со стороны государства. Речь идет не только об инфраструктуре, но также налоговых льготах, и другие формах поддержки для резидентов промышленных парков. В целом, на проекте удалось сэкономить около 200 миллионов манатов», - сообщил Джафаров.

Гендиректор также отметил вклад в успешную реализацию проекта азербайджанской госкомпании SOCAR.

«Компания SOCAR Trading, входящая в состав государственной нефтяной компании Азербайджана, с момента создания до сегодняшнего дня, повысив разницу в цене между азербайджанской нефтью и нефтью марки «Brent», привлекла в госбюджет приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Сегодня мы можем наблюдать, каково быть частью крупной, централизованной трейдинговой системы. Новые производители, в частности полимеров, на первых стадиях вынуждены реализовывать продукцию со скидкой в 10-15 процентов, для того чтобы закрепиться на рынке. Мы же самую первую партию реализуем по среднерыночным ценам», - сказал Джафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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