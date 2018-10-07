TAP позволит обеспечить газом многочисленные объекты в Албании - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) позволит обеспечить газом многочисленные объекты в Албании, сказал Trend заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Энис Алико.

"Консорциум TAP построит в Албании точку выхода трубопровода ближе к городу Фиери, что позволит Албании получать газ через TAP. Это также позволит стране запустить после восстановления Влёрскую электростанцию, которая будет работать на газе", - сказал Алико.

Замминистра добавил, что этот трубопровод также позволит Албании обеспечить газом два нефтеперерабатывающих завода, а также завод по производству тяжелой нефти в Фиери.

"TAP позволит полностью газифицировать Албанию в соответствии с генеральным планом по обеспечению страны газом и построить другие газовые электростанции, которые будут удовлетворять потребности Албании в электроэнергии и благодаря чему стране не придется импортировать электроэнергию в осенне-зимний период времени", - сказал Энис Алико.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.