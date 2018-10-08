SOCAR о ситуации с генпланом по газификации Албании (Эксклюзив)

8 октября 2018 08:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ждет решения правительства Албании по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) генплана газификации этой страны.

Об этом сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

"Итоговый документ технико-экономического обоснования (ТЭО) генплана газификации Албании уже подготовлен консультантом правительства этой страны, а мы оказывали содействие, вносили свои комментарии. ТЭО уже представлено правительству и должно пройти процедуру утверждения. Подчеркну, что мы не являемся подрядчиком по этому проекту. Сразу после завершения процедуры утверждения ТЭО, в ее рамках, в качестве одного из приоритетных проектов, правительство Албании и Albgaz должны построить газопровод между городами Фьери, где находится насосная станция TAP, и городом Влера, где находится газовая электростанция. В соответствии с двусторонними обязательствами между правительствами Азербайджана и Албании, мы безвозмездно проведем детальное проектирование этого проекта", - сказал Гейдаров.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии генерального плана по газификации Албании был подписан между Баку и Тираной в декабре 2014 года.

Албания является одной из европейских стран, которая получит азербайджанский газ в рамках "Южного газового коридора".

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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