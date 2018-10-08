В Азербайджане с начала года газифицировано более 70 населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" в течение января-сентября 2018 года проложило 2385,1 километра новых газопроводов, для безопасной эксплуатации сети газопроводов капитально отремонтировало 182,6 километра газопроводов, говорится в понедельник в сообщении ПО.

В результате строительно-монтажных работ за указанный период был газифицирован 71 населенный пункт в Агстафинском, Агджабединском, Агсуинском, Исмаиллинском, Бардинском, Гахском, Губинском, Шабранском, Шамахинском, Шекинском, Гекчайском, Гекгельском, Уджарском, Хачмазском, Бейлаганском, Евлахском, Лерикском, Лянкяранском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Нефтачилнском, Джалилабадском и Массалинском районах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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