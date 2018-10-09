Азербайджан и Германия могут расширить сотрудничество в сфере энергетики

9 октября 2018 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Германией налажено разностороннее сотрудничество в области энергетики и имеются все возможности для расширения этого сотрудничества.

Об этом в ходе германо-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов.

"Как известно компания Uniper является одним из покупателей азербайджанского газа в рамках проекта "Шах Дениз-2". Подписанное недавно новое соглашение в области добычи нефти и газа, повышения энергоэффективности, применения новых технологий, оптимизации энергопотребления и снижения карбоновой эмиссии внесет вклад в развитие этой сферы в Азербайджане. Действующее с 2016 года совместное предприятие SOCAR-Uniper на основе германских технологий проводит модернизацию на предприятиях ПО "Азеркимья". Существуют большие возможности для участия Uniper в проекте модернизации и реконструкции в Баку и на Абшеронском полуострове газораспределительной сети, снижения потерь, использовании, оптимизации и управления электростанциями", - отметил Аббасов.

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