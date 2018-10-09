Азербайджан надеется до конца года привлечь еще один кредит для "Южного газового коридора"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется до конца 2018 года привлечь 1,5 миллиарда долларов на проект "Южный газовый коридор".

Об этом во вторник в ходе германо-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ сказал заместитель вице-президента SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

"Мы работаем над привлечением германских финансовых ресурсов. 1,5 миллиарда долларов планируем привлечь до конца 2018 года", - отметил Беглярбеков.

Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен привлечь у европейских банков до 1,5 миллиарда долларов на 15 лет на проект "Южный газовый коридор". Помощь в привлечении синдицированного кредита оказывает компания Euler Hermes.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов - Азербайджана Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Автор: Илькин Шафиев)

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