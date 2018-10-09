Российский "Газпром" может возобновить закупки туркменского газа

9 октября 2018 20:17 (UTC+04:00)

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